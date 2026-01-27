Размер шрифта
В Госдуме прокомментировали обновленный стандарт лечения гриппа

Депутат Соломатина: новый стандарт лечения гриппа является клиническим сценарием
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Обновленный стандарт лечения гриппа, который утвердил Минздрав России, не является пошаговой инструкцией для постановки диагноза. Об этом в Думе ТВ рассказала зампред Кoмитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»).

По словам депутата, новый стандарт лечения — медико-экономический и клинико-организационный документ. Согласно ему, пациентам необходимо будет проходить врачей, а также различные инструментальные методы исследования.

Соломатина подчеркнула, что если болезнь не протекает в легкой форме, то есть риск столкнуться с различными осложнениями. Поэтому нужна консультация специалистов, таких как пульмонолог, кардиолог и гематолог.

«Поэтому это просто клинический сценарий: что необходимо в рамках клинических рекомендаций пройти человеку, которому поставили диагноз грипп», — объяснила депутат.

Накануне Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом. Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей, в числе которых терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог. При этом в список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

Ранее россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ.
 
