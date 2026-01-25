Размер шрифта
В Красноярске «похитившую» подростка девушку отправили под арест

В Красноярске арестовали девушку, найденную в квартире с похищенным подростком 
Суд избрал меру пресечения 18-летней девушке, подозреваемой в «похищении» несовершеннолетнего в Красноярске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ее действиях усмотрели признаки совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подсудимая отправилась под арест, там она пробудет до 22 марта.

По данным Kras Mash, фигурантка рассказала, что сама стала жертвой мошенников. Неизвестные якобы запугивали ее и заявили о некой проблеме у родителей и предложили решить вопрос без привлечения семьи.

Известно, что фигурантка проживает в Сургуте. В Красноярск, как предполагается, она приехала для «похищения» 14-летнего сына местного бизнесмена.

Молодой человек пропал 23 января. Вернувшись домой, его отец заметил вскрытые семейные сейфы. Помимо этого, ему стали поступать требования о выкупе. Сам школьник записал видео, на котором просил родителя отдать неизвестным деньги.

Позже молодого человека нашли в съемной квартире вместе с 18-летней жительницей Сургута. Она заявила, что стала жертвой мошенников.

Ранее россиянка отдала 10 млн рублей мошеннику с сайта знакомств.
 
