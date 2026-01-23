Размер шрифта
Общество

Начальника Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара заподозрили в получении взятки

СК РФ: главу Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара задержали по делу о взятке
Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Сыктывкара, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило следственное управление СК России по Республике Коми в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Также следователи завели уголовные дела против трех представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2022–2023 годах начальник Управления по делам ГО и ЧС города Сыктывкара получил от представителей коммерческих организаций, действующих группой лиц по предварительному сговору, взятку в виде денежных средств в крупном размере за совершение незаконных действий в интересах последних», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что чиновник должен был обеспечить беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам, касавшимся капитального ремонта пожарных водоемов. Кроме того, он обязался согласовать документы для осуществления оплаты по этим контрактам.

«Фигурант знал, что работы выполнены не в полном объеме», — подчеркнули в СК.

Там отметили, что все четверо подозреваемых были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им той или иной меры пресечения.

Имя взятого под стражу начальника Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара в публикации не уточняется. На сайте ведомства указано, что его возглавляет Олег Атаманюк.

Ранее бывшего чиновника из Санкт-Петербурга осудили за получение взяток на 10 млн рублей.

