В Краснодарском крае BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми

SHOT: водитель BMW на скорости въехал в остановку с людьми в Краснодарском крае
В Краснодарском крае автомобиль BMW на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ДТП произошло вечером 4 января на улице Объездная в городе Горячий Ключ. По предварительной информации, в результате аварии не выжила женщина. Как минимум четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе ребенок.

Предположительно, водитель иномарки двигался со скоростью около 90 км/ч. По данным SHOT, автомобиль сначала столкнулся с тремя попутными машинами, после чего потерял управление и врезался в автобусную остановку. Одна из женщин, ожидающих автобус, оказалась под колесами BMW.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося. Официальные комментарии от уполномоченных органов пока не поступали.

4 января серьезное ДТП произошло в Татарстане. По данным Telegram-канала 112, на трассе «ШалиБавлы» столкнулись два автомобиля. Авария случилась в условиях сложной погодной ситуации: в регионе сохраняются гололед, снегопад и ограниченная видимость.

Ранее автомобиль с россиянином разорвало в жестком ДТП.

