В Краснодарском крае BMW на большой скорости врезалась в остановку с людьми

В Краснодарском крае автомобиль BMW на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
ДТП произошло вечером 4 января на улице Объездная в городе Горячий Ключ. По предварительной информации, в результате аварии не выжила женщина. Как минимум четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе ребенок.
Предположительно, водитель иномарки двигался со скоростью около 90 км/ч. По данным SHOT, автомобиль сначала столкнулся с тремя попутными машинами, после чего потерял управление и врезался в автобусную остановку. Одна из женщин, ожидающих автобус, оказалась под колесами BMW.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося. Официальные комментарии от уполномоченных органов пока не поступали.
4 января серьезное ДТП произошло в Татарстане. По данным Telegram-канала 112, на трассе «Шали – Бавлы» столкнулись два автомобиля. Авария случилась в условиях сложной погодной ситуации: в регионе сохраняются гололед, снегопад и ограниченная видимость.
