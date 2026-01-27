На Украине заподозрили белорусскую журналистку в шпионаже

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины задержало белорусскую журналистку Инну Кардаш по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным следствия, Кардаш под прикрытием журналистки с 2015 года работала на КГБ с целью проникновения в ГУР. В разведке считают, что гражданка Белоруссии якобы собирала информацию о белорусах и россиянах, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сведения о дипломатах Китая в Киеве.

Журналисты отметили, что в сети распространили фото обысков, на которых присутствует логотип ГУР, однако на официальных ресурсах ведомства данной новости нет.

Life.ru пишет, что ГУР и Служба безопасности Украины (СБУ) изначально сами сообщили о задержании Кардаш, но позже удалили данную информацию.

В декабре прошлого года в Харьковской области инициировали уголовное дело по статье о шпионаже в отношении жителя области, который передавал украинским спецслужбам данные о лояльных России жителях Волчанска. Согласно данным администрации региона, фигурант ранее оказывал содействие ВГА в распределении гуманитарной помощи, но затем установил связь со Службой безопасности Украины.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.