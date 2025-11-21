На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Частный самолет потерпел крушение в горах Японии

TNC News: частный самолет разбился в горах Японии, трое пассажиров не выжили
true
true
true
close
Shutterstock

В горах Японии разбился частный самолет с тремя пассажирами в возрасте от 50 до 70 лет. Об этом сообщает японское издание TNC News.

Крушение произошло утром 18 ноября в горной местности неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. В статье утверждается, что никто из присутствовавших на борту пассажиров не выжил.

По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, судно направлялось из префектуры Сага аэропорт города Яо (префектура Осака).

Авторы материала отметили, что в результате крушения и последующего пожара борта над горами появилось крупное облако черного дыма. Кроме того, сгоревшие фрагменты разбившегося самолета при падении разбросало по окрестностям.

До этого в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Инцидент случился в Карабудахкентском районе 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии, еще четверых спасти не удалось.

Ранее в Конго сняли на видео пожар в самолете с министром промышленности.

