Частный самолет потерпел крушение в горах Японии

В горах Японии разбился частный самолет с тремя пассажирами в возрасте от 50 до 70 лет. Об этом сообщает японское издание TNC News.

Крушение произошло утром 18 ноября в горной местности неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. В статье утверждается, что никто из присутствовавших на борту пассажиров не выжил.

По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, судно направлялось из префектуры Сага аэропорт города Яо (префектура Осака).

Авторы материала отметили, что в результате крушения и последующего пожара борта над горами появилось крупное облако черного дыма. Кроме того, сгоревшие фрагменты разбившегося самолета при падении разбросало по окрестностям.

