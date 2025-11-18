На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Конго сняли на видео пожар в самолете с министром промышленности

Daily Mail: самолет с министром промышленности Конго Кабамбой загорелся
true
true
true

Самолет с министром промышленности Демократической Республики Конго Луисом Ватумом Кабамбой выкатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с джетом Airjet Angola, который выполнял чартерный рейс из Киншасы в Колвези в провинции Луалаба. После посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, и его хвостовая часть загорелась.

Сколько человек было на борту самолета, не уточняется, однако на борту Embraer ERJ-145LR могут перемещаться до 50 пассажиров. Никто из пассажиров не пострадал. Сразу после аварийной посадки они поспешно покинули борт. Самолет был уничтожен пламенем. Сейчас специалисты и правоохранители устанавливают причины инцидента.

Камамба направлялся на место трагического обрушения перекрытия на шахте Колондо, в результате которого под обломками оказались десятки рабочих.

До этого в Австралии самолет с 187 пассажирами загорелся после приземления. По данным журналистов, рейс VA454 из Дарвина прибыл в аэропорт Брисбена около 19:00 по местному времени, где его встретили службы экстренного реагирования после возгорания тормозной системы.

Ранее в Японии потерпел крушение самолет.

