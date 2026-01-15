В Петербурге кота спасли из дымохода, где он застрял на более чем две недели

В Петербурге из дымохода спасли кота, просидевшего там 17 дней

В Петербурге спасли кота, который забрался в дымоход и длительное время не мог оттуда выбраться. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Чайковского. В конце декабря прошлого года животное привезли в квартиру на передержку, однако оно забралось в старинный камин, откуда самостоятельно выбраться не смогло.

Прибывшие на место специалисты пытались выманить питомца с помощью еды, но он не хотел выходить. Кота также пытались достать через крышу, накинув на него петлю, но он смог вырваться.

Чтобы вызволить кота, волонтеры пытались достать его с помощью отверстия, которое проделали в соседней квартире. Добровольцы также планировали сделать еще одно отверстие, но прибегать к этому методу не пришлось.

В «укрытии» животное провело 17 дней, все это время питомца подкармливали, наблюдали с помощь камер. Добровольцам удалось достать его, вскоре кота отвезут к ветеринару.

Ранее в Петербурге спасли кота, почти неделю просидевшего внутри набережной.