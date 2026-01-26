Россиянам рассказали, как безобидные геометки на фото могут привлечь мошенников

Эксперт Бедеров предупредил об опасности геометок на фото в реальном времени

Публикация фотографий с геометками в режиме реального времени может спровоцировать атаки мошенников. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT.

По словам эксперта, снимки с отдыха или аэропорта — это прямой сигнал злоумышленникам, что квартира пуста.

«Преступники могут быстро найти адрес дома, если в профиле есть хотя бы одна старая фотография с геотегом «дом» или вид из окна», — пояснил Бедеров.

Кроме того, зная, что человек находится в отеле, в спортзале или в спа-центре, мошенник может отправить фишинговое письмо от имени администрации с просьбой «подтвердить платеж». Собранные геоданные также используются для подбора ответов на контрольные вопросы или создания легенды в переписке с техподдержкой при взломе аккаунтов.

Также эксперт предупредил, что регулярные геометки на фото позволяют преступникам вычислить маршруты человека и его график. Эти знания могут быть использованы не только для интернет-махинаций, но и физического нападения.

До этого юрист Давид Адамс в интервью RT рассказал россиянам, что делать в случае ошибочного перевода денег на карту или по номеру телефона. По его словам, первым шагом является определение банка, выпустившего карту, на которую был осуществлен неверный перевод. Он отметил, что первые шесть цифр номера карты помогут установить, к какому банку она принадлежит.

Если перевод был выполнен по номеру телефона, Адамс советует связаться с получателем и объяснить ситуацию. В случае, если контакт не удастся установить, следует обратиться в свой банк — его сотрудники смогут помочь выяснить, в каком банке обслуживается получатель.

Ранее в России предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными рабочими чатами.