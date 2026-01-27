Мужчина на снегоходе провалился под лед на реке

На видео попало спасение снегохода, который провалился под лед в Казани

В Казани мужчина катался на снегоходе и провалился под лед. Видео с места происшествия публикует «Вечерняя Казань».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 27 января на участке между Кремлевской и Кировской транспортными дамбами.

Судя по записи, сделанной очевидцами, мужчина, управлявший снегоходом, и его пассажир не пострадали и до последнего пытались вытащить транспортное средство из полыньи на реке Казанка.

Чем закончилась спасательная операция, не уточняется.

До этого дело завели после того, как в Брянске двое детей провалились под лед на водоеме во время катания на тюбинге. Малолетние не выжили. На месте трагедии нашли два тюбинга и мобильный телефон одного из мальчиков, ушедших под лед.

Ранее россиянин во время пробежки спас велосипедиста, провалившегося под лед.