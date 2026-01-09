Россиянин во время пробежки спас велосипедиста, провалившегося под лед

В Хабаровске мужчина во время пробежки спас 45-летнего велосипедиста, провалившегося под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровск».

Инцидент произошел в районе улицы Юнгов. Во время пробежки мужчина, который раньше служил в полиции и является опытным спортсменом, заметил на льду велосипедиста — он направлялся к острову. В какой-то момент лед не выдержал, и человек оказался в ледяной воде.

Неравнодушный очевидец спустился к воде, добрался до тонущего и помог ему выбраться на сушу. После этого он отвел пострадавшего на лодочную станцию, чтобы тот мог согреться, и вызвал скорую помощь. Пострадавший не получил серьезных травм, но находился в состоянии шока.

Ранее мужчины провалились под лед на снегоходе во время прогулки по свердловскому водохранилищу.