Онищенко назвал симптомы сальмонеллеза

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью aif.ru прокомментировал массовое отравление в Бурятии, а также выявленные случаи сальмонеллеза. По его словам, столь серьезный диагноз может поставить только врач.

«Если после употребления готовых блюд резко повышается температура, развивается интоксикация, слабость, диарея, рвота, необходимо вызывать скорую помощь. Установить, сальмонеллез это или что-то другое, может только врач. Самолечение может усугубить состояние», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в некоторых случаях сальмонеллез чреват летальным исходом, поэтому обращение к врачу необходимо.

Накануне стало известно, что в Бурятии десятки человек отравились шаурмой и онигири, купленными в торговой сети «Николаевский». У 11 из них официально подтвержден сальмонеллез. Большинство пострадавших — дети, есть молодая кормящая мать. Один человек находится в реанимации, состояние других постепенно улучшается. Власти держат ситуацию на контроле, они приняли меры для прекращения распространения инфекции. Некачественную продукцию уже убрали с полок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на производстве обнаружили многочисленные нарушения.

