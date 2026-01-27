Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в ходе поездки в Мариуполь высоко оценил темпы восстановления города. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, помимо жилых домов, в населенном пункте строятся современные социальные объекты, например спортивная школа, «которой в Европе бы позавидовали».

«Бешеными темпами вся Россия, Санкт-Петербург, правительство Московской области, другие подшефные регионы восстанавливают, строят, создают и делают из города просто, как говорится, конфетку», — поделился обозреватель.

Он также привел мнение местных жителей, которые подчеркивают, что при Украине такого не было. По их словам, дороги были разрушены, социальные объекты находились в плачевном состоянии.

До этого Хейсканен развеял мифы, распространяемые западными СМИ о том, что многоэтажные дома, расположенные на улицах Ленина и Зелинского, — это фейковые пустые коробки, где сделана только лицевая сторона, а внутри все сгоревшее и непригодное к жизни. Он подчеркнул, что указанные объекты находятся в высокой степени готовности и скоро будут сданы в эксплуатацию.

Ранее в Мариуполе торжественно открыли русский драматический театр.