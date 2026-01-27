Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен отправился в Мариуполь, чтобы развеять один из самых распространенных на Западе мифов о городе. В беседе с Tsargrad.tv он рассказал, что западные СМИ распространяют фейки о том, что многоэтажные дома, расположенные на улицах Ленина и Зелинского — это фейковые пустые коробки, где сделана только лицевая сторона, а внутри все сгоревшее и непригодное к жизни.

Обозреватель посетил объекты вместе с работниками строительной компании, представителями правительства Московской области, которое курирует восстановление, и главным заказчиком.

«Так вот, сотни квартир готовятся сейчас, как раз уже поставлены двери, заканчиваются внутренние работы, тоже двери снаружи поставлены, то бишь уже все готовится к тому, чтобы весной эти квартиры уже передать правительству Донецкой Народной Республики», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что в целом город восстанавливается высокими темпами — в том числе, строятся дороги и современные социальные объекты.

В конце декабря в Мариуполе состоялось торжественное открытие русского драматического театра, разрушенного в марте 2022 года Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Во время церемонии глава ДНР Денис Пушилин заявил, что открытие объекта является одной из важнейших точек возрождения Донбасса.

Ранее заслуженный артист России рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс.