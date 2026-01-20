Размер шрифта
Общество

Анализ на ВПЧ для россиянок включили в полис обязательного медстрахования

Анализ на ВПЧ для россиянок включили в полис ОМС
Максим Захаров/РИА Новости

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) стал доступен российским женщинам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Тесты для определения ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ вошли в первый этап диспансеризации для женщин 21-49 лет. Если первичный тест даст положительный результат, будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология, следует из материала.

В конце декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что вакцину от ВПЧ планируют добавить в национальный календарь прививок в 2027 году.

Вирус папилломы человека широко распространен в России. Он является основной причиной рака шейки матки и других онкологических заболеваний у мужчин и женщин. Вакцинация доступна, но делается платно.

В октябре фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека полного цикла.

Ранее врач рассказала о самом эффективном методе профилактики ВПЧ.

