В России запустили производство первой отечественной вакцины от вируса папилломы

Фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности (ФРП) запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов на церемонии запуска производства, проект ВПЧ предполагает строительство двух участков по производству антигенов.

«Первый участок открываем сегодня, мощность его — более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот», — цитирует Баранова агентство.

Он уточнил, что это произойдет во втором полугодии.

Также глава компании отметил, что к 2027 году «Нанолек» собирается расширить производство до 3,5 млн вакцин в год. По его словам, это позволит не только закрыть все потребности системы здравоохранения РФ, но и выйти на международный рынок.

До этого депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что вакцинацию от ВПЧ следует внести в национальный календарь прививок.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах отечественной вакцины от рака.