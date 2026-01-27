Новая номинация премии «Служение» объединила практики по укреплению единства народов России

Почти 2 тыс. заявок подано на номинацию о межнациональном согласии премии «Служение»

На новую номинацию «Единство народов — сила страны» Всероссийской муниципальной премии «Служение» подано 1 937 проектов, направленных на гармоничное развитие межнациональных отношений, профилактику конфликтов и продвижение идей дружбы и взаимного уважения между народами России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что премия расширила перечень конкурсных направлений, добавив 11 номинацию, посвященную межнациональным отношениям, по инициативе муниципального сообщества, поступившей после того, как президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

В рамках номинации поощряются управленческие решения и инициативы, направленные на профилактику межнациональных конфликтов, поддержку национально-культурных автономий, создание центров национальных культур и домов дружбы, а также реализацию муниципальных программ по укреплению межнационального согласия.

Прием заявок на новую номинацию проходил с 1 декабря по 18 января.

Наибольшее количество проектов поступило из республики Дагестан, Татарстана, Саратовской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С 21 января началось голосование экспертного совета премии. Более 350 представителей партнерских организаций, органов власти, научного и экспертного сообщества отберут лучшие проекты в 10 основных номинациях.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева сообщила, что всего на премию в 2026 году поступило 63 397 заявок. Из них эксперты отберут 110 лучших проектов.

По ее словам, премия формирует «живую карту» успешных муниципальных практик и способствует объединению управленцев вокруг общенациональных приоритетов.

Победителей номинации «Единство народов – сила страны» определит экспертная комиссия, сформированная организатором премии с участием представителей Федерального агентства по делам национальностей России. Его глава Игорь Баринов отметил, что муниципальный уровень играет ключевую роль в укреплении национального единства.

Далее все отобранные проекты перейдут в следующий этап. Народное голосование стартует 2 марта на портале «Госуслуги».

Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».