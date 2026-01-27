В Госдуме высказались против запрета ГДЗ

Ресурсы с готовыми домашними заданиями не следует запрещать, поскольку эти материалы полезны для самопроверки и самоподготовки учеников. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

По словам депутата, стоит создать единый государственный ресурс для размещения готовых домашних заданий.

«Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ — это учебный материал», — отметил Вассерман.

Он добавил, что ГДЗ можно использовать в учебных целях, например, для разнообразия форм подготовки. По мнению депутата, данные материалы помогут ученикам, выполнившим задания, самостоятельно проверить себя, а другие школьники получат возможность ознакомиться с полным спектром задач и решить их.

Вассерман подчеркнул, что при необходимости взамен уже опубликованных в Сети готовых домашних заданий удастся придумать новые.

До этого Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который предусматривает запрет распространения ГДЗ, а также информации, касающейся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ и готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень.

