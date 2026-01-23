Размер шрифта
Общество

В Госдуме высказались о сокращении изучения иностранных языков в школах

Депутат ГД Вассерман счел языковые программы в школах неэффективными
Shutterstock

Мировой опыт показывает, что изучение иностранных языков эффективно только в условиях погружения в языковую среду, когда человек активно общается и читает. Таких условий в школах нет, поэтому разумнее сократить количество часов по этому предмету в учебных программах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», — сказал парламентарий.

Те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, изучат его наиболее эффективным способом, добавил он.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова, Министерство просвещения РФ рассматривает возможность сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в школах.

Он уточнил, что программа уменьшится с 510 до 408 часов.

Ранее школьникам рассказали, как подготовиться к итоговому собеседованию по русскому языку.

