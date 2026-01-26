Раскрыта вероятность распространение индийского вируса Нипаха среди россиян

Смертельно опасный вирус Нипах, вспышка которого произошла в Индии, для России угрозы не представляет. Это связано с тем, что распространяют его определенные виды летучих мышей, которые здесь не обитают, на этом фоне потенциальа для возникновения новой пандемии заболевание не имеет, рассказал 360.ru академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Среди основных ранних симптомов вируса специалисты выделяют высокую температуру, головную боль, ломоту, слабость, боль в горле, кашель. При поражении нервной системы наблюдаются сонливость, спутанность сознания, судороги, состояние на этом этапе стремительно ухудшается и может привести к коме.

Вспышки Нипаха периодически происходят, но серьезных эпидемий пока не было, отметил Покровский. По его словам, это чаще сезонные волны, которые провоцируют возбудители – летучие мыши, которых также называют летучими собаками или лисицами. Они передают вирус другим животным, а также людям, под риск в первую очередь попадают сельхоз рабочие. Для России Нипах не опасен, заверил врач.

«Летучих собак и лисиц у нас нет, и, наверное, потепление такое никогда не наступит, чтобы они у нас поселились, — пояснил он. — Животных мы тоже не экспортируем из этих стран. Только какие-то экзотические случаи, кто-то может заразиться от экзотических животных. От человека к человеку довольно редко передается. Поэтому вспышки не будет, но единичные случаи, конечно, завозные, могут быть».

По его словам, вероятность новой пандемии также низка – у вируса нет такого потенциала. Однако, как отметил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, риски повышает активный туризм – на фоне постоянных разъездов россиян по миру никто не застрахован от заражения.

«Туризм поддерживает появление вирусов вдруг неожиданно то в одном, то в другом месте», — предупредил Зуев.

Он призвал россиян соблюдать меры профилактики, при первых признаках заболевания — немедленно обращаться к врачу.

Напомним, распространение смертельного вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

