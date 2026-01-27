Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянам назвали главную причину разводов

Психолог Хорс: причиной развода часто становится разница мировоззрений
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее распространенной причиной разводов является разница мировоззрений супругов. Об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

По словам специалиста, чаще всего пары принимают решение расстаться из-за конфликтов, а также нежелания работать над собственными отрицательными эмоциями и отношениями. При этом партнеры, которые придерживаются мнения, что в браке не должно быть конфликтов, испытывают сильный дискомфорт от ссор, неизбежных в любом браке.

«Эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что супругам необходимо сходиться на базе мировоззрений и уметь идти на компромиссы. Именно такие пары имеют возможность построить крепкие и долгие отношения.

Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь до этого говорила, что брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. Он гарантирует каждому «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы. По словам эксперта, при наличии такого документа у партнеров всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется.

Ранее россиянам рассказали, как поделить имущество при разводе.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!