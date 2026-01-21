Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы три продукта, опасных для здоровья кишечника

Daily Mail: сырые устрицы могут вызвать хронические проблемы с кишечником
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сырые устрицы, мороженое и сладкие газированные напитки могут серьезно вредить здоровью кишечника. Об этом предупредил физиолог-гастроэнтеролог Джордан Хаворт из США в беседе с Daily Mail.

По словам врача, один из самых недооцененных рисков связан с употреблением устриц, особенно в сыром виде. Эти моллюски фильтруют воду и накапливают вирусы и бактерии, из-за чего часто становятся причиной пищевых отравлений. Повторяющиеся эпизоды кишечных инфекций и желудочных колик, отметил Хаворт, могут со временем привести к хроническим проблемам, включая синдром раздраженного кишечника. Сам врач отмечает, что принципиально избегает сырых устриц именно из-за их микробиологической опасности.

Вторым проблемным продуктом гастроэнтеролог назвал мороженое. Помимо высокого содержания сахара и насыщенных жиров, в нем часто присутствуют эмульгаторы — добавки, которые придают продукту однородную текстуру. Эти вещества, по словам Хаворта, могут раздражать слизистую кишечника и негативно влиять на его барьерную функцию при регулярном употреблении.

Третью позицию в списке нежелательных продуктов заняли сладкие газированные напитки.

«Избыток сахара в них служит питательной средой для вредных бактерий в кишечнике и может усиливать воспалительные процессы. Кроме того, подсластители, используемые в некоторых напитках, способны нарушать баланс кишечного микробиома», — отмечает эксперт.

Врач сослался на экспериментальные исследования на животных, показавшие, что такие добавки ослабляют защитный слой кишечника и делают его более уязвимым к воспалению и инфекциям.

Ранее была найдена общая причина рака кишечника и печени.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671779_rnd_6",
    "video_id": "record::54e01a9f-f7c0-4383-b672-9036c9ee8476"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+