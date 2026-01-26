Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Врач назвал причины вечернего вздутия живота

Врач Симаков: вздутие живота может указывать на синдром раздраженного кишечника
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Вздутие живота, возникающее преимущественно вечером, может быть не просто реакцией на пищу, а признаком синдрома раздраженного кишечника (СРК). Об этом в интервью РИАМО сообщил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Возможна и реакция на продукты, богатые FODMAP-веществами: свободной фруктозой, лактозой, галактоолигосахаридами, фруктанами, сахарными спиртами», — отметил специалист.

По его словам, эти вещества, не всосавшись в тонкой кишке, попадают в толстую, где запускают брожение, а выделившиеся газы и жидкость растягивают кишечник, провоцируя вздутие, боли и изменение стула.

При СРК применяется low FODMAP-диета — специальный лечебный рацион, добавил Симаков.

Врач-гастроэнтеролог ГорКлиники Ирина Яковлева до этого предупреждала, что частое урчание в животе может быть симптомом СРК, нарушения микрофлоры, гастрита и дуоденита. Также кишечник может издавать звуки при непереносимости определенных продуктов, например, лактозы, фруктозы или глютена.

Ранее стало известно, почему женщины страдают проблемами с кишечником чаще мужчин.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+