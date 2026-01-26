Врач назвал причины вечернего вздутия живота

Вздутие живота, возникающее преимущественно вечером, может быть не просто реакцией на пищу, а признаком синдрома раздраженного кишечника (СРК). Об этом в интервью РИАМО сообщил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Возможна и реакция на продукты, богатые FODMAP-веществами: свободной фруктозой, лактозой, галактоолигосахаридами, фруктанами, сахарными спиртами», — отметил специалист.

По его словам, эти вещества, не всосавшись в тонкой кишке, попадают в толстую, где запускают брожение, а выделившиеся газы и жидкость растягивают кишечник, провоцируя вздутие, боли и изменение стула.

При СРК применяется low FODMAP-диета — специальный лечебный рацион, добавил Симаков.

Врач-гастроэнтеролог ГорКлиники Ирина Яковлева до этого предупреждала, что частое урчание в животе может быть симптомом СРК, нарушения микрофлоры, гастрита и дуоденита. Также кишечник может издавать звуки при непереносимости определенных продуктов, например, лактозы, фруктозы или глютена.

