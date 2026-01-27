Размер шрифта
В Татарстане вырос спрос на психологическую помощь у молодежи

Среди молодежи Татарстана потребность в психологической помощи выросла на 30%
В Татарстане в 2025 году у молодежи выросла потребность в психологической поддержке специалистов. Спрос на индивидуальные консультации у психологов увеличился на 30%. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на министра по делам молодежи РТ Азата Кадырова.

«Мы видим высокую потребность нашей молодежи в психологическом сопровождении. В 2025-м потребность в индивидуальных психологических консультациях выросла почти на 30%», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что главными трудностями для полноценного оказания психологической помощи оказались текучка кадров, отсутствие нормативов по количеству профессионалов к числу молодежи. Исходя из этого, министр призвал принять соответствующие нормативы.

Помимо этого, Кадыров добавил, что в 2025 году психологическая помощь была оказана 5,5 тыс. демобилизованным бойцам СВО и их близким. Такой показатель оказался выше, чем в 2024-м.

До этого стало известно, что в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина объяснила «Газете.Ru», что такой рост связан с тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, а также тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет.

Ранее эмпатам рассказали, как развить эмоциональную устойчивость.
 
