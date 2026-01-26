Размер шрифта
Общество

Эмпатам рассказали, как развить эмоциональную устойчивость

Коуч Бенетт: практика поможет эмпатам развить эмоциональную устойчивость
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Эмпатичные люди могут развить эмоциональную устойчивость через регулярную практику и осознанную работу над собой. Об этом Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По ее словам, осознание своих реакций и попытки управлять ими помогут сформировать устойчивость к стрессу — со временем это станет привычкой и человек сможет мягче реагировать на стрессовые ситуации. Эксперт отметила, что склонность воспринимать события слишком эмоционально формируется под влиянием врожденных особенностей, жизненного опыта и психологических травм.

«То, что связано с физиологией, изменить нельзя, но если человек пережил травму и не проработал ее, любая похожая ситуация будет отзываться болью. В таких случаях важно не подавлять эмоции, а разобраться с их источником вместе с психологом или психотерапевтом», — пояснила Бенетт.

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии до этого выяснили, что родительские убеждения в области социального доминирования и авторитаризма могут сказываться на развитии у детей так называемой «теории разума» — способности понимать, что у других людей могут быть свои желания, убеждения и эмоции.

Ранее у алкоголя был обнаружен необычный эффект воздействия на психику.

