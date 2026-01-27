Россиянам объяснили, как прикрепиться к новой поликлинике по ОМС

Депутат Леонов: раз в год у россиян есть право прикрепиться к новой клинике

При желании сменить поликлинику россияне имеют право прикрепиться к новому медучреждению по ОМС, однако делать это можно лишь один раз в пределах своего региона. Об этом в беседе с RT рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Чтобы прикрепиться к другой клинике необходимо обратиться в регистратуру с заявлением либо подать его через «Госуслуги», отметил депутат.

«Для этого потребуется полис ОМС, паспорт и СНИЛС. После чего срок рассмотрения такого заявления составит от трёх до четырёх дней. При этом обращаться в старую поликлинику не нужно», — добавил он.

Это допустимо не чаще одного раза в год в пределах региона, в котором живет пациент. Чаще процедура прикрепления допускается только в случае, если человек переехал, в соответствии с тем, что один переезд равен одной смене клиники, заключил Леонов.

Напомним, также он отмечал, что в некоторых случаях россиянам необходимо своевременно заменить полис ОМС. В частности, это нужно сделать при смене имени, фамилии или отчества, а также в случае, если в документе есть какая-то ошибка или неточность.

Ранее в Госдуме заявили, что Фонд ОМС недосчитывается части бюджета из-за «псевдо-безработных» россиян.