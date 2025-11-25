На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Фонд ОМС недосчитывается части бюджета из-за «псевдо-безработных» россиян

Депутат Леонов назвал несправедливым получение безработными помощи по ОМС
true
true
true
close
Денис Воронин/Агентство «Москва»

Фонд ОМС ежегодно недосчитывается четверти своего бюджета из-за россиян, работающих в «серой зоне». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, назвав несправедливым то, что бесплатную медпомощь в одинаковом объеме получают и трудоустроенные, и безработные граждане.

«Действительно, по последним оценкам, около 9,6 млн граждан России получают зарплаты «в конвертах». При этом они могут неплохо зарабатывать либо иметь иные доходы, например, сдавая квартиры или получая проценты с банковских вкладов. Одновременно с этим они не делают официально отчисления в Фонд ОМС. Тогда как с доходов официально трудоустроенных граждан работодатель в Фонд ОМС отчисляет 5,1% с их зарплаты. Напомню, что основная цель наполнения Фонда ОМС — обеспечить финансирование оказания бесплатной медицинской помощи всем гражданам России. Однако ФФОМС регулярно недосчитывается примерно четверти своего бюджета из-за псевдо-безработных. При этом все они владеют полисами обязательного медицинского страхования, получают необходимую медицинскую помощь. То есть полис имеет каждый гражданин, а вклад в бюджет делают не все трудоспособные граждане. Это несколько несправедливо. В связи с этим необходимо найти действенные механизмы финансового вовлечения в систему ОМС такой категории граждан, которые работают в серой зоне», — сказал он.

25 ноября Матвиенко в беседе с mk.ru заявила, что для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, нужно ввести механизм участия в системе обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что статья за тунеядство осталась в СССР, поэтому, если человек не хочет работать, — это его право, но для восстановления справедливости безработным стоит платить за участие в системе ОМС. По мнению сенатора, вкладываться в ОМС должны люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему».

До этого Матвиенко озвучивала эту же инициативу в октябре. Тогда председатель Совфеда говорила, что безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» за ОМС — около 45 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Куринный назвал сомнительной идею Матвиенко брать с безработных деньги за ОМС.

