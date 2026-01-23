В Крыму арестовали россиян, совершивших диверсии

Суд арестовал в Крыму двух диверсантов, работавших по указанию спецслужб Украины

Киевский районный суд арестовал на два месяца двух граждан России, совершавших в Крыму диверсии по указанию специальных служб Украины. Об этом сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону и городу Севастополю.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержаны россияне 1995 года рождения, которые обвиняются в совершении нескольких диверсионно-террористических актов в регионе в 2024 и 2025 годах.

Отмечается, что мужчины собирали и пересылали украинской стороне данные о местонахождении на полуострове объектов министерства обороны России, критически важной инфраструктуры, перемещениях колон военной техники Вооруженных сил РФ, результатах ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, подозреваемые подожгли релейные шкафы ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

Суд арестовал россиян на два месяца.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили диверсантов ВСУ благодаря дыму из печи.