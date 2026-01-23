Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Крыму арестовали россиян, совершивших диверсии

Суд арестовал в Крыму двух диверсантов, работавших по указанию спецслужб Украины
ФСБ РФ

Киевский районный суд арестовал на два месяца двух граждан России, совершавших в Крыму диверсии по указанию специальных служб Украины. Об этом сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону и городу Севастополю.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержаны россияне 1995 года рождения, которые обвиняются в совершении нескольких диверсионно-террористических актов в регионе в 2024 и 2025 годах.

Отмечается, что мужчины собирали и пересылали украинской стороне данные о местонахождении на полуострове объектов министерства обороны России, критически важной инфраструктуры, перемещениях колон военной техники Вооруженных сил РФ, результатах ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, подозреваемые подожгли релейные шкафы ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

Суд арестовал россиян на два месяца.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили диверсантов ВСУ благодаря дыму из печи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689761_rnd_6",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+