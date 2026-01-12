ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье

ФСБ: жителя Прикамья задержали за подготовку взрыва на мосту по заданию Киева

В Пермском крае силовики предотвратили террористический акт, который, по данным ФСБ, планировался украинскими спецслужбами. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

По информации ведомства, при силовой поддержке Росгвардии задержан житель города Чусовой. Его подозревают в подготовке взрыва на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

Как уточнили в ФСБ, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевел около 350 тыс. рублей на так называемые «безопасные счета». После этого злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, убедили его, что помогут вернуть деньги. Они убедили его принять участие в «проверке антитеррористической защищенности» объектов транспортной инфраструктуры региона.

В итоге задержанный изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения теракта. При обыске по месту его проживания силовики обнаружили и изъяли около 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для сборки СВУ, а также веб-камеру, предназначенную для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. В спецслужбе добавили, что продолжается сбор доказательств для возможной переквалификации действий фигуранта по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

В случае признания вины мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

