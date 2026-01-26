Метеозависимых москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

В ближайшие дни в Москву и Московскую область придет потепление, сопровождающееся обильными снегопадами. При этом, в отличие от метелей в первой декаде января, предстоящие осадки будут менее интенсивными, но более продолжительными, рассказал в беседе с «Радио 1» главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Снег, по его словам, будет идти без перерыва с ночи понедельника до четверга.

«Мы привыкли к сильным снегопадам, которые нам приносят циклоны с юга, а здесь фронтальный раздел, связанный с циклоном с запада, будет посыпать нас снегом достаточно длительное время. Резкие перепады давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил специалист.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, сильный снегопад начнется вечером 26 января в Москве и Подмосковье.

Местами будет метель, гололедица, возможны снежные заносы на дорогах. Скорость южного ветра в ночное время может достигать в порывах 15 м/с.

В связи с такой погодой синоптики объявили в Московском регионе желтый уровень опасности. В столице он будет действовать с 2:00 до 22:00 мск 27 января, а в области — с 22:00 до 21:00 мск 28 января.

