Россиянин из ревности сжег дом с возлюбленной и ее сыновьями

В Новгородской области будут судить 63-летнего пенсионера, который из ревности поджег дом своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По версии следствия, преступление было совершено в июне 2025 года в Старорусском районе. Обвиняемый приехал к дому своей 64-летней бывшей сожительницы. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина облил дом бензином и поджег его.

Внутри здания в это время находились женщина и двое ее взрослых сыновей, выбраться из горящего дома они не смогли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в поджоге задержали. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого пьяный воронежец из мести поджег дом с возлюбленной и ребенком внутри. Мужчина облил стену крыльца дома привезенным с собой бензином и поджег его. После того как пламя разгорелось, он выбил входную дверь и проник внутрь, чтобы вывести возлюбленную, ее ребенка и бывшую свекровь из горящего дома. Пожар удалось потушить благодаря местным жителям, никто не пострадал.

Ранее в Омске мужчины сожгли банный комплекс, потому что им не нравился владелец.