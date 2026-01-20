В России оценили эффективность школьных оценок за поведение

Оценки за поведение в школах могут выступать в роли эффективного инструмента для воспитания, если будут установлены реальные последствия для нарушителей. Об этом Pravda.Ru заявил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

По его мнению, они должны иметь четкие социальные последствия, чтобы школьники воспринимали их всерьез. Эксперт отметил, что в советское время такие оценки могли отражаться на дальнейшем статусе ученика, включая постановку на учет в правоохранительных органах.

«Психологическая работа и поощрения сами по себе не решат проблему, если отсутствует элемент ответственности. Сегодня нередки случаи, когда подростки позволяют себе агрессию по отношению к педагогам, оставаясь безнаказанными, а ответственность, наоборот, возлагается на учителя. Такая практика подрывает авторитет школы и делает любую воспитательную систему бессмысленной», — сказал Деревягин.

Он отметил, что для части учеников важна психологическая помощь, однако, для других необходимы дисциплинарные меры.

Минпросвещения России планирует с 1 сентября 2026 года ввести оценки за поведение для учащихся всех классов — с первого по одиннадцатый. В министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах семи пилотных регионов страны. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

