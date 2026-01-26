Размер шрифта
Общество

Психотерапевт рассказала, кто чаще становится жертвой начальников-абьюзеров

Психотерапевт Никитина: начальники ищут жертв среди слабых сотрудников
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Начальники-абьюзеры выбирают жертв из слабых сотрудников, перегруженных финансовыми обязательствами. Об этом «Ридусу» рассказала психотерапевт Лариса Никитина.

По словам эксперта, руководители, которые привыкли самоутверждаться за счет своих подчиненных, не нападают на тех, кто может уволиться при первых попытках абьюза. Такие начальники также не будут вредить сотрудникам, которые могут дать им сдачи.

«Руководители-абьюзеры находят жертв среди слабых. Как правило, речь идет о сотрудниках, перегруженных всевозможными финансовыми обязательствами. Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то вынужден содержать большую семью», — объяснила психотерапевт.

Она отметила, что люди в подобных жизненных ситуациях сильно зависят от своей работы и боятся ее потерять. В результате сотрудники терпят плохое отношение к себе.

Специалист добавила, что из-за абьюза на работе могут страдать и члены семьи работника, который будет срываться на близких. Например, дома человек может злоупотреблять алкоголем, чтобы расслабиться, из-за чего перестает контролировать свое поведение.

Организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова до этого рассказала, что «корпоративная дружба» поможет улучшить атмосферу на работе и сделать ее более комфортной. По словам специалиста, хорошие отношения между коллегами помогают им обсуждать новости, вместе переживать «горячий сезон» и решать рабочие проблемы.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях им грозит отстранение от работы.
 
