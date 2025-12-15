Психолог назвала плюсы и минусы «корпоративной дружбы»

«Корпоративная дружба» позволяет улучшить атмосферу на работе и сделать ее комфортной. Об этом Pravda.Ru рассказала организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова.

По ее словам, хорошее отношение между сотрудниками помогает им обсудить новости, вместе пережить «горячий сезон», решить рабочие проблемы. Однако минусами такой дружбы является то, что она живет только в границах офиса и, скорее всего, разрушится при смене места работы.

«Корпоративная дружба особенно полезна интровертам и новичкам: мягкое включение в коллектив снижает тревогу и помогает быстрее освоиться. Но даже в таком «лайт»-формате важно отслеживать, не превращается ли общение в бесконечные обсуждения чужой личной жизни и руководства», — добавила Корнилова.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова до этого говорила, что сотрудникам важно понимать, что работа не является сайтом знакомств, поэтому организации могут не поддерживать романтические отношения между коллегами. Она отметила, что такие взаимоотношения часто могут развиваться после корпоративов или совместных выездов, где работники общаются неформально.

