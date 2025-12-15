На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала плюсы и минусы «корпоративной дружбы»

Психолог Корнилова: корпоративная дружба делает работу более комфортной
true
true
true
close
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

«Корпоративная дружба» позволяет улучшить атмосферу на работе и сделать ее комфортной. Об этом Pravda.Ru рассказала организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова.

По ее словам, хорошее отношение между сотрудниками помогает им обсудить новости, вместе пережить «горячий сезон», решить рабочие проблемы. Однако минусами такой дружбы является то, что она живет только в границах офиса и, скорее всего, разрушится при смене места работы.

«Корпоративная дружба особенно полезна интровертам и новичкам: мягкое включение в коллектив снижает тревогу и помогает быстрее освоиться. Но даже в таком «лайт»-формате важно отслеживать, не превращается ли общение в бесконечные обсуждения чужой личной жизни и руководства», — добавила Корнилова.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова до этого говорила, что сотрудникам важно понимать, что работа не является сайтом знакомств, поэтому организации могут не поддерживать романтические отношения между коллегами. Она отметила, что такие взаимоотношения часто могут развиваться после корпоративов или совместных выездов, где работники общаются неформально.

Ранее сообщалось, что зумеры теряют личную жизнь из-за работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами