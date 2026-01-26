Россиянам рассказали, в каких случаях им грозит отстранение от работы

Сотрудников могут отстранить от работы, однако это допустимо только в ситуациях, предусмотренных законом. Как показывает практика, чаще всего поводом для такого наказания становится выход работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Еще один распространенный повод отстранения от работы – это случаи, когда сотрудник не прошел обязательный медосмотр или не обучился технике безопасности. Такие ситуации возможны, если оба эти условия обязательны для выполнения профессиональных обязанностей, пояснила Ганькина.

«Еще одна причина — если у работника отозвали водительские права, лицензию или другое специальное разрешение, нужное для исполнения его обязанностей», — добавила специалист Роскачества.

Могут прибегнуть к такому взысканию также в ситуациях, когда это необходимо по медицинским показаниям или соответствующее требование выдвигают проверяющие органы, включая инспекцию труда. За тот период времени, пока сотрудник отстранен, ему, как правило, не выплачивается зарплата. Исключением могут быть ситуации, когда это произошло не по вине работника, заключила Ганькина.

