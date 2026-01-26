Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиянам рассказали, в каких случаях им грозит отстранение от работы

Роскачество: компания может в некоторых случаях отстранить сотрудника от работы
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников могут отстранить от работы, однако это допустимо только в ситуациях, предусмотренных законом. Как показывает практика, чаще всего поводом для такого наказания становится выход работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Еще один распространенный повод отстранения от работы – это случаи, когда сотрудник не прошел обязательный медосмотр или не обучился технике безопасности. Такие ситуации возможны, если оба эти условия обязательны для выполнения профессиональных обязанностей, пояснила Ганькина.

«Еще одна причина — если у работника отозвали водительские права, лицензию или другое специальное разрешение, нужное для исполнения его обязанностей», — добавила специалист Роскачества.

Могут прибегнуть к такому взысканию также в ситуациях, когда это необходимо по медицинским показаниям или соответствующее требование выдвигают проверяющие органы, включая инспекцию труда. За тот период времени, пока сотрудник отстранен, ему, как правило, не выплачивается зарплата. Исключением могут быть ситуации, когда это произошло не по вине работника, заключила Ганькина.

До этого специалист Роскачества рассказала «Газете.Ru», что работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада. Но если речь идет о чрезвычайной ситуации, например, аномальном снегопаде, транспортном коллапсе, официальных сообщениях о приостановке движения, закрытии дорог или массовых сбоях общественного транспорта, то такие обстоятельства нередко признаются уважительными, добавила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях не следует избегать корпоратива.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706909_rnd_6",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+