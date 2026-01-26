Размер шрифта
Общество

Медведев обсудил с советом по науке претендентов на премию молодых ученых

Медведев: определены кандидаты на премию молодых ученых
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что совет по науке и образованию определил кандидатов на получение премии президента РФ среди молодых ученых. Об этом он написал в мессенджере Max.

По его словам, теперь список с именами кандидатов представят президенту для принятия окончательного решения.

«Кандидатуры, которые определил Совет, будут рекомендованы президенту для окончательного решения о присуждении премии», — написал Медведев.

Он добавил, что каждое исследование, рассмотренное на совете, было выполнено на самом высоком уровне, а авторы работ доказали, что могут добиваться самых серьезных научных результатов.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия будет повышать уровень зарплат и обеспечивать жильем молодых ученых. По его словам, выработана целая система, которая работает.

Как отметил президент, российские специалисты, уехавшие работать за границу, активно возвращаются на родину. И в этом России помогают западные коллеги, отметил президент.

Ранее стало известно, что российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики.
 
