На Украине назвали самое популярное слово 2025 года

«Переговоры» стали самым популярным словом на Украине в 2025 году

Слово «переговоры», согласно словарю современного украинского языка «Мыслово», названо самым популярным в стране в 2025 году. Такие данные опубликованы на сайте словаря.

«Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» выбрал слово «переговоры» словом 2025 года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что это слово оказалось популярным в 2025 году благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, который «обещал закончить войну за 24 часа».

В статье также назвали и другие слова, которые наряду со словом «переговоры» оказались частыми в использовании. Отмечается, что еще одним «важным словом» 2025 года оказалось слово «Мидас». Так называлась операция НАБУ и САП по раскрытию коррупционной схемы в энергетике, в которой фигурирует соратник и «кошелек» президента Украины бизнесмен Тимур Миндич.

В публикации также напомнили, что в 2024 году самым популярным словом на Украине было «бусификация», которое означает принудительную мобилизацию.

До этого в Институте русистики рассказали, что слово «ок» оказалось самым популярным в современном русском языке.

По данным специалистов, заимствованный из английского языка англицизм уже не первый год занимает лидирующие позиции в устной и письменной речи разговорно-бытового стиля.

В декабре опрошенные российские интернет-пользователи назвали «тревожность» словом 2025 года. Слово набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году.

Ранее россиянам объяснили, какие англицизмы разрешат оставить на вывесках с 1 марта.