Россиянам напомнили о праве совершеннолетних детей на алименты

В России есть нормы, согласно которым даже совершеннолетние дети в некоторых случаях имеют право на получение алиментов при разводе родителей. Это распространяется на ситуации, когда они являются нетрудоспособными и нуждаются при этом в материальном обеспечении, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, к этим категориям относятся в первую очередь инвалиды I, II или III групп. При этом важно, что суд должен также установить второе условие – нуждаемость человека. То есть речь идет о случаях, когда доходы ребенка с учетом пенсии по инвалидности и других соцвыплат не покрывают его жизненные потребности с учетом расходов на лечение, лекарства и медицинский уход, пояснил депутат. Для каждого конкретного случая нужно обращаться в суд, который примет решение.

Что касается алиментов на время учебы в вузе, то это законом не предусмотрено, отметил Чаплин.

«Действующий Семейный кодекс России не содержит такой нормы, — подчеркнул он. — Обучение, даже очное, не приравнивается к нетрудоспособности с точки зрения алиментных обязательств».

По его словам, после совершеннолетия поддержка студента осуществляется только добровольно – например, если родитель договорится с ребенком устно или заключит с ним заверенное у нотариуса соглашение. Сама процедура выплаты при этом меняется. Важно, что даже если до этого ребенок, имеющий инвалидность, получал алименты, после 18 лет он должен обратиться в суд с иском или заключить соглашение с участием нотариуса, так как предыдущие обязательства по достижению совершеннолетия прекращаются, предупредил парламентарий.

Размер выплат устанавливается в зависимости от доходов родителя, их сумма также привязывается к прожиточному минимуму. Выплаты должны проводиться ежемесячно, заключил депутат.

До этого Чаплин также сообщил «Газете.Ru», что алименты существенно вырастут с 1 марта 2026 года. Так, сейчас при неоформленных алиментах или устной договоренности в доход семьи для соцорганов могла засчитываться сумма в размере 25% от МРОТ, а с марта 2026 года за основу будет браться существенно более высокий региональный показатель. Доли на каждого ребенка останутся неизменными.

Ранее были названы шаги при ошибочном попадании в реестр злостных неплательщиков алиментов.