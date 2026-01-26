Активисты пытаются защитить мемориальную доску на доме Политковской в Москве

В Москве активисты продолжают борьбу за мемориальную доску на доме журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В этот раз она висит выше обычного. Также на фасаде дома 8/12 по Лесной улице установили временную табличку «Последнего адреса» химика Соломона Рябенького и упоминание, что мемориал Анне Политковской «регулярно репрессируют». За ночь памятные знаки никто не портил, рядом с подъездом также лежат цветы», — говорится в посте.

Недавно доску установили в шестой раз, отмечает канал.

21 января стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме Политковской. Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что такое наказание является недостаточным.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.