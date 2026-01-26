Размер шрифта
Общество

Лукашенко высказался о применении искусственного интеллекта

Лукашенко призвал развивать ИИ очень осторожно
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим опытом использования автомобиля с искусственным интеллектом, призвав осторожно относиться к развитию современных технологий. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если есть полосы, круиз-контроль включаешь, и он читает дорогу. Можно не управлять с помощью руля — она движется в нужном направлении. Я так крепко задумался: ну, какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика. [...] Поэтому, если мы бросаемся на какие-то новинки, то надо это делать очень осторожно», — заявил глава республики.

Лукашенко выразил скептицизм по отношению к современным технологическим трендам, но признал, что такие понятия, как «искусственны интеллект» и «беспилотные системы» уже закрепились в обиходе.

До этого президент Белоруссии заявил, что республика должна сама производить моторы, поскольку обладает серьезными компетенциями в машиностроении.

По мнению Лукашенко, Белоруссии нужно цепляться за тех, у кого есть технологии, и развивать свое.

Маск заявил, что произойдет с людьми при развитии ИИ.
 
