Лукашенко заявил о серьезных компетенциях в машиностроении у Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна сама производить моторы, поскольку обладает серьезными компетенциями в машиностроении. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело - машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БЕЛАЗа. А начинку [двигатели] иногда ищем по всему миру. Надо свое производить», — сказал глава государства в ходе визита на Житковичский моторостроительный завод, который входит в холдинг «Минский моторный завод».

.

По мнению президента, Белоруссии нужно цепляться за тех, у кого есть технологии, и развивать свое.

До этого Лукашенко заявил, что не стоит носить одежду от Gucci и Versace, и следует покупать «свое». По его словам, в стране могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро.