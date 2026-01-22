Названы средства, которые должны быть в домашней аптечке зимой

В холодное время года резко возрастает число людей, столкнувшихся с простудой, обострениями хронических болезней, а также травмами и обморожением. Оказать самому себе первую помощь в таких ситуациях поможет грамотно собранная домашняя аптечка. Об этом Life рассказала директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Специалист предупредила, что в сильный холод организм становится особенно уязвим, а риск инфекций значительно возрастает. Поэтому в домашней аптечке должны храниться средства, которые направлены как на лечение, так и на профилактику.

В первую очередь дома должны быть препараты, которые помогают в борьбе с ОРВИ: жаропонижающие и обезболивающие средства на основе парацетамола или ибупрофена, а также нимесулид для снятия воспаления. В аптечке также следует хранить сосудосуживающие лекарства от насморка и местные препараты с антисептическим и противовоспалительным действиями, которые помогают при боли в горле. Не менее важно иметь антигистаминные препараты, муколитики и отхаркивающие средства.

По словам эксперта, при профилактике простуд важен комплексный подход. Врач может назначить пациенту противовирусные препараты для снижения риска заражения в период эпидемий, а также средства для качественного сна.

Специалист добавила, что зимой также важно защищать кожу, поскольку мороз и сильный ветер разрушают ее барьер. Необходимо пользоваться восстанавливающими кремами и обрабатывать трещины антисептиками.

«При риске обморожений в аптечке обязательно должны быть антисептики, стерильные бинты, обезболивающие препараты и термоодеяло. При этом растирать обмороженные участки спиртом или снегом категорически нельзя», — добавила она.

Директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина до этого предупредила, что несоблюдение условий хранения лекарственных средств, указанных в прилагающихся к ним инструкциях, может снизить эффективность препарата. По ее словам, условия хранения и сроки годности лекарств разрабатываются с учетом веществ, которые были использованы при изготовлении.

