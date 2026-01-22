Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Названы средства, которые должны быть в домашней аптечке зимой

Маркетолог Милованова: зимой в аптечке должны быть обезболивающие препараты
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года резко возрастает число людей, столкнувшихся с простудой, обострениями хронических болезней, а также травмами и обморожением. Оказать самому себе первую помощь в таких ситуациях поможет грамотно собранная домашняя аптечка. Об этом Life рассказала директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Специалист предупредила, что в сильный холод организм становится особенно уязвим, а риск инфекций значительно возрастает. Поэтому в домашней аптечке должны храниться средства, которые направлены как на лечение, так и на профилактику.

В первую очередь дома должны быть препараты, которые помогают в борьбе с ОРВИ: жаропонижающие и обезболивающие средства на основе парацетамола или ибупрофена, а также нимесулид для снятия воспаления. В аптечке также следует хранить сосудосуживающие лекарства от насморка и местные препараты с антисептическим и противовоспалительным действиями, которые помогают при боли в горле. Не менее важно иметь антигистаминные препараты, муколитики и отхаркивающие средства.

По словам эксперта, при профилактике простуд важен комплексный подход. Врач может назначить пациенту противовирусные препараты для снижения риска заражения в период эпидемий, а также средства для качественного сна.

Специалист добавила, что зимой также важно защищать кожу, поскольку мороз и сильный ветер разрушают ее барьер. Необходимо пользоваться восстанавливающими кремами и обрабатывать трещины антисептиками.

«При риске обморожений в аптечке обязательно должны быть антисептики, стерильные бинты, обезболивающие препараты и термоодеяло. При этом растирать обмороженные участки спиртом или снегом категорически нельзя», — добавила она.

Директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина до этого предупредила, что несоблюдение условий хранения лекарственных средств, указанных в прилагающихся к ним инструкциях, может снизить эффективность препарата. По ее словам, условия хранения и сроки годности лекарств разрабатываются с учетом веществ, которые были использованы при изготовлении.

Ранее эксперт объяснила, почему все больше лекарств становятся рецептурными.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682009_rnd_0",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+