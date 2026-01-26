В Новокузнецке перестал ходить транспорт до последнего роддома

С 1 января 2026 года в Новокузнецке был отменен маршрут, соединявший город с последним оставшимся роддомом. Об этом сообщил Сiбдепо.

Троллейбус №1А соединял Октябрьский район, Ильинское шоссе и роддом №3, который сейчас является единственным учреждением после закрытия роддома №1, где не смогли спасти девять младенцев. Местные жители сразу отреагировали на произошедшие изменения, пожаловавшись на отсутствие удобного транспорта.

Администрация Новокузнецка официально сообщила причины отмены маршрута.

«Временно закрыт по причине недостаточного количества подвижного состава с увеличенным автономным ходом», — сказано в сообщении.

Россиянам предложили обратить внимание на обновленный маршрут №7, который может стать альтернативой троллейбусу №1А. Однако этот транспорт не доезжает до единственного роддома в городе.

Работу роддома №1 в Новокузнецке приостановили на 90 суток 19 января.

До этого газета «Известия» со ссылкой на судебные документы сообщила, что в 2021 году роддом №1 уже временно закрывали из-за грубых нарушений. Тогда центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

Ранее в Кузбассе после трагедии в роддоме приостановили оптимизацию медучреждений.