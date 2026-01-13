Россиянам назвали продукты для завтрака, которые помогают убрать головную боль

После употребления алкоголя на утро многие сталкиваются с сильным похмельем, причем чаще всего самым мучительным симптомом становится головная боль. Облегчить состояние можно с помощью правильно подобранного завтрака, который ускорит восстановление организма, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Быстро восстановить силы, а также напитать печень и мозг глицином поможет теплый куриный или говяжий бульон. Если готовить с утра его нет сил, то можно приобрести мясной бульонный кубик или концентрат, в который по возможности лучше добавить щепотку молотого имбиря.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на бананы с медом. По их словам, спиртное вымывает из организма калий, из-за чего человек чувствует себя слабым, начинает болеть голова. Банан как раз компенсирует дефицит калия, а натуральный мед, особенно в сочетании с травяным чаем, повышает уровень глюкозы в крови и дает энергию без резких скачков сахара. Эксперты советуют полить нарезанный банан медом и присыпать корицей, которая улучшает кровообращение.

Кроме того, после вечернего застолья в качестве завтрака можно выбрать тан, айран или кефир, так как они поспособствуют налаживанию пищеварения, утолят жажду и уберут тяжесть в желудке. Причем важно, чтобы в напитках не было добавок, так как они лучше восстанавливают солевой баланс.

Снять тошноту и ускорить метаболизм помогает имбирь – это мощный природный антиоксидант, а мята способствует успокоению и оказывает обезболивающий эффект.

Среди других напитков, способных снять головную боль и в целом улучшить самочувствие, эксперты советуют обратить внимание на настой шиповника, а также спазмолитики – ромашку и душицу. При пульсирующей боли в голове особенно хорошо помогает ромашковый чай, а при тяжести – чай с душицей, заключили эксперты.

