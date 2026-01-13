Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянам назвали продукты для завтрака, которые помогают убрать головную боль

ОСН: после застолья с алкоголем бананы с медом на завтрак уберут головную боль
itaci/Shutterstock/FOTODOM

После употребления алкоголя на утро многие сталкиваются с сильным похмельем, причем чаще всего самым мучительным симптомом становится головная боль. Облегчить состояние можно с помощью правильно подобранного завтрака, который ускорит восстановление организма, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Быстро восстановить силы, а также напитать печень и мозг глицином поможет теплый куриный или говяжий бульон. Если готовить с утра его нет сил, то можно приобрести мясной бульонный кубик или концентрат, в который по возможности лучше добавить щепотку молотого имбиря.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на бананы с медом. По их словам, спиртное вымывает из организма калий, из-за чего человек чувствует себя слабым, начинает болеть голова. Банан как раз компенсирует дефицит калия, а натуральный мед, особенно в сочетании с травяным чаем, повышает уровень глюкозы в крови и дает энергию без резких скачков сахара. Эксперты советуют полить нарезанный банан медом и присыпать корицей, которая улучшает кровообращение.

Кроме того, после вечернего застолья в качестве завтрака можно выбрать тан, айран или кефир, так как они поспособствуют налаживанию пищеварения, утолят жажду и уберут тяжесть в желудке. Причем важно, чтобы в напитках не было добавок, так как они лучше восстанавливают солевой баланс.

Снять тошноту и ускорить метаболизм помогает имбирь – это мощный природный антиоксидант, а мята способствует успокоению и оказывает обезболивающий эффект.

Среди других напитков, способных снять головную боль и в целом улучшить самочувствие, эксперты советуют обратить внимание на настой шиповника, а также спазмолитики – ромашку и душицу. При пульсирующей боли в голове особенно хорошо помогает ромашковый чай, а при тяжести – чай с душицей, заключили эксперты.

Ранее врач назвала неочевидную причину головной боли.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608971_rnd_7",
    "video_id": "record::66adaa01-d109-489d-83b2-08b98088fbbf"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+