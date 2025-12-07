На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала неочевидную причину головной боли

Врач Тананакина: головная боль может говорить о дефиците магния и витамина B2
Shutterstock

Участившиеся головные боли могут быть связаны с дефицитом рибофлавина (витамина B2) или магния – последний участвует в регуляции тонуса сосудов, а его недостаток способствует развитию мигреней. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Дефицит питательных веществ — одна из самых распространенных, но при этом наименее распознаваемых проблем в современной клинической практике. Особенно трудно выявить недостаток тех микронутриентов, чьи симптомы носят неспецифический характер и маскируются под обычную усталость, стресс или возрастные изменения», – объяснила эндокринолог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, чаще всего дефицит магния может вызывать раздражительность, мышечные подергивания, нарушения сердечного ритма и судороги икроножных мышц по ночам. К скрытым признакам недостатка этого минерала относится чрезмерная жажда и частое мочеиспускание – симптомы, схожие с проявлениями сахарного диабета.

Другим малозаметным показателем выступают участившиеся головные боли. Эксперт отмечает: магний важен для регуляции сосудистого тонуса – его недостаток повышает риск мигреней. Головные боли также могут быть следствием дефицита витамина B2.

«Диагностика таких состояний требует не только анализа симптомов, но и лабораторного подтверждения. Уровень магния желательно оценивать в эритроцитах, поскольку сывороточный уровень не всегда отражает истинный статус», – уточняет Тананакина.

Эндокринолог также предупредила, что организм не всегда «кричит» о дефиците.

«Он «шепчет» — через ухудшение качества сна, снижение работоспособности, раздражительность. И если эти сигналы игнорировать, функциональные нарушения могут перейти в органические», – заключила специалист.

Ранее врач рассказал, что делать для лечения мигрени выходного дня.

