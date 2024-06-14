Против 17-летнего жителя Евпатории возбудили дело о пропаганде нацистской атрибутики

В Евпатории задержали 17-летнего подростка по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики. Об этом сообщает крымский СК.

Какое-то время назад молодой человек разместил в соцсетях нацистский символ «Черное солнце». Как уточняется, в список экстремистских материалов его включили по решению Фрунзенского районного суда города Владимира.

После этого юношу признали виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, но вскоре, несмотря на наказание, он вновь опубликовал нацистскую символику в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети.

«В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичный факт (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). По месту жительства задержанного проведены обыски», — отметили в республиканском Следкоме.

Сейчас силовики проверяют задержанного и его ближайшее окружение.

Ранее за показ запрещенной символики арестовали тату-мастера из Барнаула.