Российский подросток назвался Гитлером и учил пятиклассников нацистским лозунгам

Ученика из Кстово привлекли к ответственности после того, как он заставил детей выкрикивать нацистские лозунги. Об этом сообщает NewsNN.

О действиях десятиклассника стало известно после того, как в полицию обратилась директор школы. По словам женщины, находясь в кабинете биологии, он представился пятиклассникам Гитлером. После этого он вынудил детей выкрикивать нацистские лозунги и разучить тематическое приветствие.

Известно, что подросток на учете не состоит.

В результате сотрудники МВД провели проверку. Со школьником провели профилактическую беседу, на него составили административный протокол о пропаганде нацистской символики. К ответственности также привлекли его мать за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

До этого в Омске задержали священнослужителя, после того, как стало известно, что мужчина «приискал стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма – бандеровцев на фоне Святой Богородицы». Изображение, по данным СК, россиянин разместил в церковной трапезной.

Ранее в Петербурге студент оскорбил русских и поддержал Гитлера.