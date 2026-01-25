Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Медведев поздравил учащихся с Днем студента

Медведев поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества.

«С днём студента!» — написал политик.

Медведев сопроводил поздравление отрывком из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». На кадрах народный артист РФ Валерий Носик, исполнивший роль студента-игрока, сдувает пыль с зачетной книжки.

25 января в России отмечают День студента. В последние годы этот праздник все чаще ассоциируется не только с зачетами и сессией, но и с людьми, которые пришли в аудитории уже с боевым опытом. Участники специальной военной операции возвращаются к учебе, поступают в вузы после демобилизации и становятся заметной частью студенческого сообщества. Об их пути, как отражении более широкого процесса, который сегодня переживает российская молодежь, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704083_rnd_7",
    "video_id": "record::b407e94e-2dbf-498d-b499-5e49e1150ecd"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+