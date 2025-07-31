Путин подписал закон о штрафах для граждан за разглашение гостайны в СМИ

Путин утвердил закон о штрафах за разглашение гостайны в медиа

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, закон уточняет порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ.

Мера вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

31 июля Путин одобрил законопроект, устанавливающий административные наказания за намеренный поиск и просмотр экстремистских ресурсов, размещение рекламы VPN-сервисов, а также нелегальную передачу сим-карт и учетных записей. Согласно документу, пользователям интернета будут грозить штрафы размером от трех до пяти тысяч рублей за целенаправленное посещение веб-сайтов, признанных экстремистскими согласно федеральному перечню, включая случаи, когда доступ осуществляется через специальные технические средства обхода блокировок.

Ранее в России братьев осудили за распространение троянов под видом VPN-сервисов.