Из окопов — за парты. Как студенты-ветераны СВО проявляют себя в учебе

Сегодня, 25 января в России отмечают День студента. В последние годы этот праздник все чаще ассоциируется не только с зачетами и сессией, но и с людьми, которые пришли в аудитории уже с боевым опытом. Участники специальной военной операции возвращаются к учебе, поступают в вузы после демобилизации и становятся заметной частью студенческого сообщества. Об их пути, как отражении более широкого процесса, который сегодня переживает российская молодежь, – в материале «Газеты.Ru».

Современное российское студенчество — это поколение, которое осознанно ориентируется на служение стране и созидательное развитие. Активное волонтерство, помощь бойцам на передовой, участие в социальных и технологических инициативах, а для многих — и служба в зоне СВО стали естественной частью современной истории российского студенчества. Молодые люди связывают свое будущее с Россией, ощущают здесь справедливость и видят реальные возможности для профессионального и личного роста. Энергия студентов, направленная на созидание и поддержку страны, становится убедительным ответом на любые внешние вызовы и подтверждением того, что будущее России находится в надежных руках.

Осознанный выбор поколения

Несмотря на многолетние попытки внешнего давления и информационного воздействия, российское студенчество демонстрирует высокий уровень консолидации и ответственности за страну. По данным ВЦИОМ, с 2016 по 2025 год доля патриотов среди молодежи в возрасте 18–24 лет выросла на 16% и достигла 99%. Этот рост проявляется не в декларациях, а в действиях.

Студенты по всей стране участвуют в волонтерских инициативах, собирают гуманитарную помощь, работают в инженерных и технологических командах. Уже два года около 500 российских вузов задействованы в акции «Вузы для фронта!». За это время в зону СВО было отправлено более тысячи тонн грузов. В университетах появились опытные производства, где преподаватели, студенты и выпускники изготавливают саперные «кошки», печки-буржуйки, антенны и беспилотники.

Во многих случаях помощь отправляется напрямую. Так, на базе Национального исследовательского университета МЭИ был создан логистический хаб, через который централизованно идут поставки в войска, в том числе подразделения Воздушно-десантных войск.

От волонтерства — к личному участию

Активность студентов не ограничивается тыловой работой. Примером для многих стала «Молодежка Народного фронта», участники которой одними из первых после военных заходят в освобожденные города. Они помогают эвакуировать мирных жителей, разбирают завалы после обстрелов, доставляют продукты и предметы первой необходимости. Для студентов это становится личным опытом служения, который формирует иное отношение к происходящему в стране. Многие студенты сделали самый прямой выбор — пошли на фронт.

Сегодня в российских вузах учатся десятки тысяч ветеранов СВО. Только в последнюю приемную кампанию было зачислено более 28 тысяч участников спецоперации. Часть из них прервала учебу ради службы, часть впервые решила получить высшее образование уже после демобилизации. Объединяет их, по словам преподавателей, осознанное отношение к учебе.

Студент МГУ имени А.И. Куинджи Максим Хайминов говорит, что решение идти на СВО для него было продолжением семейной истории. Его прадед воевал в 1941 году. Боевой опыт, по его словам, стал определяющим и для гражданской жизни. СВО он называет «школой жизни», где особенно остро понимаешь цену дисциплины, взаимовыручки и ответственности за принятое решение.

«Следуя примеру своего прадеда, воевавшего в 1941 году, я посвятил свою жизнь защите Родины. СВО стала для меня школой жизни в самом прямом смысле. Там я понял цену дисциплины, взаимовыручки и умения принимать решения в критических условиях. Сейчас в учебе это помогает не пасовать перед сессией, четко планировать время и доводить начатое до конца. Важно не просто получить диплом, а использовать знания на благо страны», – говорит Максим Хайминов».

Похожим путем прошел студент ДОННАСА — филиала НИУ МГСУ Иван Рекубрацкий. На втором курсе бакалавриата в 2022 году он добровольно ушел служить и выполнял задачи в Херсонской области. Вернувшись после демобилизации, не только продолжил обучение, но и активно включился в общественную работу.

«Сейчас работаю инструктором-методистом в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» – филиал в Донецкой народной республике. Дисциплина является неотъемлемой частью моей жизни. Увиденное в ходе боевых действий сильно отразилось на моем мировоззрении и ценностях жизни, которые я передаю подрастающему поколению уже сейчас», – рассказывает Иван Рекубрацкий.

Для студента РГПУ имени А.И. Герцена Даниила Черногрязского ключевым итогом участия в СВО стал опыт принятия решений в условиях высокой ответственности. Он подчеркивает, что именно дисциплина, приобретенная в зоне боевых действий, помогает ему и в учебе, и в повседневной жизни. По его мнению, образование сегодня приобретает особое значение, поскольку и на поле боя, и в мирной сфере требуется точность, скорость и ответственность.

«Надеюсь, что потом смогу в работе передать этот опыт уже своим ученикам. Показать, что наша страна и наше общество обязательно победит, победит своим единством», – отмечает Даниил.

Другое отношение

Преподаватели говорят о том, что появление студентов-ветеранов заметно меняет академическую среду. Их отношение к учебе становится примером для однокурсников. Кандидат технических наук, декан факультета механики и цифрового инжиниринга в строительстве ДОННАСА Денис Гуляк, сам ветеран СВО, вспоминает, как в его подразделении служили девять студентов разных вузов и специальностей. Все они после демобилизации вернулись к учебе.

«Своим примером они показывали остальным, как нужно жить, ценить то, что у них есть, и то, чему их учат их преподаватели и наставники. Эти ребята, как и все те, кто был на СВО, теперь по-другому воспринимают мир. У них более трепетное отношение к жизни, они ценят каждый ее миг, дорожат ею», – рассказал Денис Гуляк.

Доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Левченко также отмечает, что студенты из числа участников СВО, как правило, отличаются более высоким уровнем личной ответственности и дисциплинированности, чем вчерашние школьники. В вузе их воспринимают как зрелых людей, способных к осознанному обучению и позитивному влиянию на студенческую среду.

«Жизненный опыт студентов-ветеранов СВО, сформированный в условиях высокой ответственности и напряжения, придает учебному процессу особую глубину и практическую направленность. Как правило, такие студенты отличаются высокой мотивацией, осознанным отношением к обучению, дисциплиной и ответственностью, умением работать в команде и принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Эти качества оказывают мотивирующее влияние на студенческие коллективы, обогащают образовательные дискуссии», – добавляет декан факультета физической культуры и спорта Благовещенского государственного педагогического университета Роман Федоров.

Преемственность поколений

Тему роли студентов-ветеранов в обществе регулярно поднимает и президент России Владимир Путин. На встречах с участниками СВО он подчеркивает, что готовность молодежи в трудный момент встать на защиту страны — это черта, которая передается из поколения в поколение. И, как показывает жизнь, любые сомнения в этом неизменно рассеиваются реальными поступками.

«Я вас хочу поблагодарить за это решение и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы. Это вообще в характере нашего народа – в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, и кто бы чего в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, – жизнь всегда все расставляет на свои места», – говорил глава государства на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

Сегодняшние студенты-ветераны — это люди, которые возвращаются с фронта с четким пониманием своей ответственности за будущее страны. В аудиториях они продолжают служение уже другим способом — через учебу, профессию и работу на созидание. Именно в этом и заключается одна из ключевых особенностей современного российского студенчества.